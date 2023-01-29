بلينكن يصل إلى القاهرة في مستهل جولة بالشرق الأوسط

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة اليوم الأحد في مستهل جولة بالشرق الأوسط تستمر ثلاثة أيام تتزامن مع تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، ويتضمن جدول أعمال الزيارة مناقشة قضايا إيران والحرب في أوكرانيا.

وبعد القاهرة سيتوجه بلينكن غدا الاثنين إلى القدس حيث تثير الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو المخاوف في الداخل والخارج حول مستقبل محادثات السلام المتعثرة مع الفلسطينيين.

وسيكرر بلينكن في محادثاته مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، دعوات الولايات المتحدة للتهدئة وسيؤكد على دعم واشنطن لحل الدولتين.

وسيتوجه بلينكن أيضا إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين وأعضاء في المجتمع المدني.