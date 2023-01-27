الأمم المتحدة تدعو لإنهاء دوامة العنف في الضفة الغربية

دعا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، الجمعة، إلى إنهاء دوّامة العنف في الضفّة الغربية المحتلّة حيث نفّذ الجيش الإسرائيلي، الخميس، عملية عسكرية.

وقال المجلس في تغريدة على "تويتر": "إنّنا نشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع الحادّ في عدد القتلى الفلسطينيين خلال العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة"، مشددّاً على أنّ "دوامة العنف هذه التي لا نهاية لها يجب أن تنتهي. يجب محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات".