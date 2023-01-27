زيلينسكي يرفض مجدداً المفاوضات مع بوتين

جدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رفضه المفاوضات مع روسيا قبل انسحاب القوات الروسية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع محطة سكاي نيوز البريطانية، باللغتين الأوكرانية والإنجليزية، أمس، إن المحادثات لن تكون ممكنة، إلا إذا سحبت روسيا جنودها، واعترفت بخطئها، وتم تشكيل حكومة جديدة في موسكو.

وكان الرئيس الأوكراني قد حظر بالفعل المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بموجب مرسوم وقعه في سبتمبر 2022.

وشدد زيلينسكي على أن لقاء بوتين لا معنى له، وقال بالإنجليزية «هذا ليس أمراً مهماً بالنسبة لي، لست مهتماً بالاجتماع، ولست مهتماً بالحديث».