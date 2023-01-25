«الناتو» يدعو لتسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، بسرعة تسليم أسلحة جديدة ثقيلة إلى أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ، عقب محادثات مع وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس في برلين: «في هذه اللحظة الحاسمة من الحرب، يجب أن نوفر لأوكرانيا أنظمة أثقل وأكثر تقدماً، ويجب أن نفعل ذلك بشكل أسرع.. الطريق الوحيد لسلام دائم هو أن يتضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لن ينتصر في ساحة المعركة». وأكد ستولتنبرغ ضرورة أن تكون القوات الأوكرانية قادرة على دحر الروس، وقال: «ليس فقط من أجل النجاة، ولكن للفوز واستعادة الأراضي والوجود كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا».

وفي ما يتعلق بمسألة ما إذا كان الحلفاء في «الناتو» سيوردون دبابات قتالية لأوكرانيا، قال ستولتنبرغ إن المحادثات لاتزال جارية، معرباً عن ثقته بأنه سيكون هناك حل قريباً.