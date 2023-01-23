ألمانيا تتهم 5 أشخاص بـ"الخيانة العظمى"

قال المدعي العام الألماني اليوم الاثنين إن الادعاء وجه تهم الخيانة العظمى إلى خمسة أشخاص خططوا لاختطاف وزير الصحة وكانوا مستعدين لسفك الدماء من أجل الإطاحة بالحكومة الألمانية.

وقال الادعاء في بيان إن الجماعة، التي تشكلت في منتصف يناير 2022، حددت لنفسها هدفاً يتمثل في "تهيئة ظروف مشابهة للحرب الأهلية في ألمانيا عن طريق العنف، على أمل الإطاحة بالحكومة والديمقراطية البرلمانية".

وجاء في البيان أن الجماعة أقرت بأن هذا ربما كان ينطوي على حدوث خسائر في الأرواح.

والخمسة رهن الاحتجاز منذ العام الماضي عندما كشفت السلطات لأول مرة عن تفاصيل تلك المؤامرة.

وبحسب الادعاء، أجرى المشتبه بهم تحضيرات ملموسة على نحو متزايد وشكلوا فرعين منفصلين لجماعتهم، أحدهما عسكري والآخر إداري، وفي خطة تتألف من ثلاث خطوات، أرادوا التسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء ألمانيا واختطاف وزير الصحة كارل لاوترباخ وقتل حراسه إن تطلب الأمر ثم تشكيل مجلس للإطاحة بالحكومة وتعيين زعيم جديد لألمانيا.