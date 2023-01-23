السيسي يبحث مع مدير المخابرات الأميركية تعزيز التعاون الأمني

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن السيسي رحب بالمسؤول الأميركى وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، مؤكداً متانة العلاقات المصرية الأميركية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي ولدعم جهود استعادة والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات.

من جانبه، نقل بيرنز إلى الرئيس المصري تحيات بايدن، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأميركية، مع تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر، التي تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار به بقيادة الرئيس السيسي لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.