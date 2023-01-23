النمسا تسجل 1555 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

سجلت النمسا 1555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية اليوم.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و755 ألفا و617، وترتفع الوفيات لتسجل 21 ألفا و626.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضاً أنه تم إعطاء 20 مليونا و323 ألفا و606 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.