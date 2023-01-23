10 قتلى في إطلاق نار جماعي بالولايات المتحدة

أعلنت الشرطة الأميركية أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في إطلاق نار جماعي وقع في ساعة متأخرة مساء أول من أمس، شرق لوس أنجلوس، في أعقاب احتفال بالعام القمري الجديد اجتذب الآلاف. وقال المسؤول بشرطة لوس أنجلوس بوب بويز، إن إطلاق النار وقع في محل تجاري بشارع غارفي في مونتيري بارك.

ومونتيري بارك هي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 60 ألف نسمة، ويقطنها عدد كبير من الآسيويين وتقع على بعد نحو 16 كيلومتراً من وسط مدينة لوس أنجلوس، وحضر آلاف الأشخاص المهرجان السنوي قبيل الواقعة والذي يستمر يومين، ويُعد إحدى أكبر فعاليات السنة القمرية الجديدة في جنوب كاليفورنيا.

وقال مالك مطعم في الجهة المقابلة لمكان وقوع إطلاق النار من الشارع، لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» إن ثلاثة أشخاص هرعوا إلى مطعمه وطلبوا منه إغلاق الباب، وأخبروه بأن هناك مسلحاً يحمل بندقية آلية ومعه طلقات عدة من الذخيرة يقوم بتلقيم البندقية بها.