رئيس تركمانستان يوسع سلطات والده

عين سيردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، والده لقيادة الهيئة التمثيلية العليا المشكلة حديثا في البلاد، ما يعزز سلطاته في الدولة الغنية بالغاز الواقعة في آسيا الوسطى.

وقدعين سيردار محمدوف، والده، قربان قولي بيردي، رئيسا لمجلس الشعب، في وقت متأخر السبت.

عرض التلفزيون الرسمي لقطات لألفين من أعضاء المجلس وهم يستقبلون الأمر الرئاسي بحفاوة بالغة.

كما وقع الرئيس، الذي الذي انتخب في مارس خلفا لوالده، على قانون يمنح والده لقب "الزعيم الوطني للشعب التركماني".

بدأ بيردي محمدوف الأكبر إنشاء مجلس الشعب باعتباره الغرفة العليا في البرلمان عام 2021 وترأسه سابقا. وتحول المجلس السبت إلى أعلى هيئة تمثيلية.