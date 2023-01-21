إصابة 6 جراء تفجيرين في جامو قبيل وصول راهول غاندي

قالت الشرطة إن ستة على الأقل أصيبوا اليوم السبت في تفجيرين في جامو، المدينة الهندية الرئيسة في إقليم متنازع عليه مع باكستان المجاورة، قبل وصول مسيرة بقيادة زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي عبر البلاد.

وقال قائد الشرطة الإقليمية موكيش سينغ إن التفجيرين ضربا ساحة النقل في جامو في منطقة ناروال، حيث تم تشديد إجراءات الأمن مع توقع وصول مسيرة غاندي إلى المدينة يوم الاثنين.

وانضم الآلاف إلى مسيرة غاندي المناهضة "للكراهية والانقسام"، والتي تهدف إلى استعادة شعبية حزب المؤتمر اليساري بعد هزيمته أمام حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في انتخابات عام 2019.

ويرغب مودي في السيطرة على الشطر الهندي من منطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة في منطقة جبال الهيمالايا، والتي تتنازع عليها الهند مع باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

وتعاقب على حكم المنطقة بشكل شبه حصري رؤساء حكومات مسلمون.

ومن المتوقع أن تنتهي مسيرة غاندي، التي لاقت استقبالا شعبيا أفضل مما كان متوقعا، في سريناغار في وقت لاحق هذا الشهر.