حريق في حي عشوائي بسيؤول يرغم 500 شخص على الفرار

اندلع حريق هائل صباح أمس في إحدى آخر العشوائيات في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، ما أرغم نحو 500 شخص على الفرار من منازلهم قبل عطلة رأس السنة القمرية، على ما أفادت السلطات.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت نيراناً تلتهم قرية غوريونغ، وهي منطقة عشوائية تقع في ظل الأبراج الشاهقة في حي غانام الراقي الذي اشتهر بفضل أغنية «غانام ستايل» لمغني الراب ساي. وانضمت 10 طائرات هليكوبتر ومئات من رجال الإطفاء والشرطة والقوات إلى الجهود المبذولة لإخماد النيران التي دمرت تقريبا عُشر ما يزيد على 600 منزل، وفقاً لمسؤولين. ولم يتمّ الإبلاغ عن سقوط ضحايا، ولايزال سبب الحريق مجهولاً، وفق المصدر نفسه. وقال المسؤول في مركز الحرائق والكوارث في سيؤول تشوي جاي-يونغ، لوكالة «فرانس برس»: «نخطط لفتح تحقيق إضافي في هذه القضية». وقال لي وون-تشول الذي يعيش في القرية منذ 30 عاماً: «هناك الكثير من مشكلات السلامة في المجتمع في ما يخص الحرائق، ويبدو أن السلطات لم تأخذها أبداً بعين الاعتبار». وأضاف أن «المنازل قديمة جداً والأسلاك الكهربائية خطيرة وليست مُدارة بشكل جيد. يكثر انتشار الشرر داخل المنازل». وشهد الحي ثمانية حرائق على الأقل منذ عام 2012، منها حريق الجمعة.