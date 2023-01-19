روسيا تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الخميس، تراجع كميات الغاز الطبيعي التي تضخها روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وبحسب تقرير شركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي بلغت كميات الغاز التي تضخها عبر أوكرانيا إلى أوروبا 1ر25 مليون متر مكعب يوميا، وهو ما يقل بنسبة 28% عن متوسط الضخ اليومي في الفترة السابقة.

يذكر أن خطوط الأنابيب العابرة للأراضي الأوكرانية هي آخر خطوط نقل مباشر مازالت تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، حيث لا يتم ضخ أي كميات عبر خطي نورد ستريم1 ونورد ستريم2 اللذين يمران تحت مياه بحر البلطيق.