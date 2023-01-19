ترامب يبدأ حملته للانتخابات الرئاسية

أعلنت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، الثلاثاء، أن الرئيس الجمهوري السابق سيظهر أمام الجمهور في 28 يناير في إطار مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024، وذلك في ساوث كارولينا إحدى ولايات التصويت المبكر لأول مرة منذ إعلان نيته الترشح في نوفمبر.

وأفاد إعلان للحملة بأنه من المقرر أن ينضم اثنان من الرموز الجمهورية المعروفة في ساوث كارولينا إلى ترامب في مقر الولاية، حيث يكشف عن فريق قيادة حملته في الولاية، وهما السناتور لينزي غراهام أحد أكثر مؤيدي ترامب ولاءً، والحاكم هنري مكماستر.