روسيا تخطط لإجراء تغييرات كبيرة في قواتها المسلحة

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء أن قواتها المسلحة ستخضع لتغييرات كبيرة بين أعوام 2023 إلى 2026، بما يشمل هيكلها، إلى جانب إصلاحات إدارية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن التغييرات ستحدث مع زيادة روسيا عدد عسكرييها إلى 1.5 مليون فرد.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "لا سبيل لضمان الأمن العسكري للدولة وحماية الكيانات الجديدة والمنشآت الحيوية في الاتحاد الروسي إلا من خلال تعزيز المكونات الهيكلية الرئيسية للقوات المسلحة".