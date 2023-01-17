استقالة مستشار للرئيس الأوكراني بعد تصريحات عن "صاروخ دنيبرو"

قدم أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني استقالته اليوم الثلاثاء بعد احتجاج شعبي على تصريحات أدلى بها تشير إلى أن أوكرانيا أسقطت صاروخاً روسياً أودى بحياة 41 شخصاً على الأقل في مدينة دنيبرو.

وأعلن أريستوفيتش استقالته بعد اعتذاره علناً، والتراجع عن تعليقاته في منشور على تطبيق "تيليغرام".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن مجمعاً سكنياً أصيب بصاروخ روسي (كيه.إتش-22) والذي لا تملك كييف المعدات اللازمة لإسقاطه.

وكتب أريستوفيتش قائلاً: "أقدم اعتذاري الخالص للضحايا وأقاربهم وسكان دنيبرو وكل من تأذى بشدة بسبب روايتي الخاطئة عن سبب سقوط الصاروخ الروسي على مبنى سكني".