تعيين وزير جديد للدفاع في ألمانيا

عين المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولاً إقليمياً وزيراً جديداً للدفاع بعد استقالة كريستينه لامبريشت عقب تعرضها لانتقادات لاذعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء.

ووزير الدفاع الجديد لألمانيا هو، بوريس بيستوريوس، عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه شولتس، وكان يشغل منصب وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى منذ عام 2013.

وسيتعين على بيستوريوس، 62 عاما، قيادة مشروع لتحديث الجيش الألماني، والإشراف على زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفور تولي بيستوريوس مهام الوظيفة الجديدة سيجتمع بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي يصل إلى برلين هذا الأسبوع، ثم سيستضيف اجتماعاً لمسؤولين من دول حليفة لألمانيا في قاعدة رامشتاين الجوية غربي البلاد.