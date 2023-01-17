41 قتيلاً جراء قصف المبنى السكني في دنيبرو الأوكرانية

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخي الذي استهدف مبنى سكني في جنوب شرقي أوكرانيا يوم السبت الماضي، إلى 41 قتيلاً عقب انتشال جثة طفل من بين الأنقاض اليوم، حسبما قال مسؤولون.

وقال حاكم إقليم دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو، إن 25 شخصاً آخرين من سكان عاصمة الإقليم، دنيبرو، ما زالوا مفقودين.

وأضاف أن فرق الطوارئ أزالت حوالي 90 بالمائة من الأنقاض خلال 63 ساعة من البحث منذ الهجوم.

وأوضح أن الهجوم تسبب في إصابة 79 شخصاً، 28 منهم لا زالوا في مستشفيات، بينهم عشرة في حالة حرجة.