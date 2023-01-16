جنود أميركيون يهاجمون الشرطة الألمانية في محطة قطارات

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، أن عدداً من الجنود الأميركيين هاجموا رجال الشرطة الألمانية في محطة القطارات الرئيسية في مدينة نورمبرج بجنوب ألمانيا في مطلع الأسبوع.

ووقع الحادث بعد أن دخل الجنود في مشادة مع بعضهم البعض، أول من أمس، أثناء مغادرتهم ملهى ليلي محلي.

وتدخل رجال الشرطة الاتحادية الألمانية وطردوا المجموعة الأميركية من الملهى، واضطروا إلى إخراج جندي منهم (21 عاماً) بالقوة من مكان الحادث، وبعد ذلك هاجم بعض أفراد المجموعة الأميركية من منطلق تعاطفهم مع الجندي الشاب، رجال الشرطة الألمانية.

ونُقل أحد رجال الشرطة الألمانية إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابته في المشاجرة، وبدأت الشرطة الألمانية تحقيقات ضد ثلاثة من الجنود الأميركيين بتهمة الاعتداء والتسبب في إصابات جسدية ومقاومة رجال الشرطة، وتم تسليم الجنود إلى الشرطة العسكرية الأميركية في مدينة فيلسك، على بعد نحو 83 كيلومترا شرق نورمبرج، حيث توجد حامية للجيش الأميركي هناك.