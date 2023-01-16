ضربهم بقنبلة يدوية.. جندي روسي يقتل 3 من زملائه بالخطأ !

قتل جندي روسي 3 من زملائه الجنود وأصاب 16 آخرين بالخطأ في حادث عرضي بمنطقة بيلغورود بجنوب غرب روسيا.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن قيام الجندي بتفجير القنبلة اليدوية أدى إلى اندلاع حريق هائل في ساحة وحدة عسكرية وفي مركز ثقافي سابق بقرية تونينكوي، والذي يستخدم الآن لتخزين الذخيرة وإيواء الجنود الروس بمنطقة بيلغورود.

ويُعتقد أن الحادث الذي وقع على بعد 84 ميلاً من مدينة خاركيف في أوكرانيا كان عرضياً.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ الروسية لوكالة تاس: "السبب الأولي للانفجار هو اللامبالاة في التعامل مع الذخيرة".

وبحسب خدمات الطوارئ، فجر الجندي القنبلة اليدوية عن طريق الخطأ في أماكن النوم بالمبنى، مما تسبب في انفجار الذخيرة واندلاع الحريق.

وذكرت وسائل إعلام روسية أنه يُعتقد أن الانفجار ناتج عن قنبلة يدوية من طراز "RGD-5"، وهي سلاح مضاد للأفراد موجود منذ خمسينيات القرن الماضي.