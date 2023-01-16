المستشار الألماني يقبل استقالة وزيرة الدفاع لامبريشت

وافق المستشار الألماني أولاف شولتس رسمياً على استقالة وزيرة الدفاع كريستينه لامبريشت، وفقاً للمتحدثة باسم الحكومة الألمانية، ولم ترد أنباء فورية بشأن بديل محتمل.

وأعلنت لامبريشت استقالتها، اليوم الإثنين، رغم أن وزارتها تدير المشروع الضخم لتحديث الجيش الألماني وتشرف على توسيع شحنات الأسلحة الموجهة لأوكرانيا.

وقالت لامبريشت في بيان إنها قدمت طلب استقالتها للمستشار أولاف شولتس، مضيفة أن "شهوراً من التركيز الإعلامي على شخصها حالت دون إجراء نقاش واقعي حول السياسة العسكرية والأمنية لألمانيا".

وتابعت: "العمل القيم للجنود وكثير من العاملين في وزارتي يجب أن يكون في المقدمة".