طباخ الأميرة ديانا: "العداوة بين ويليام وهاري بدأت بسبب أكل السجق"

قال طباخ الأميرة الراحلة ديانا، بول بوريل (64عاما)، إن الأمير هاري كان ينزعج من حقيقة أن شقيقه ويليام كان يأكل كمية من السجق أكثر منه، وأشار إلى أنها بمثابة فكرة عن التنافسية الديناميكية بين الاميرين.

وبحسب صحيفة "ذي ميرور" قال بوريل إن هاري كان يقول: "كيف يأخذ ويليام ثلاثة قطع أكثر منه على طاولة العشاء؟"، وعندها كانت المربية ترد عليه قائلة: "ويليام يحتاج إلى مزيد من الطعام أكثر منك. وهو سيصبح ملكاً ذات يوم".

ويعتقد بيرل أن هذه الأنماط من الملاحظات هي التي أشعلت التوتر بين الأخوين بصورة مبكرة. وقال: "عندما أنظر إلى الماضي، أعتقد أنني كنت ألاحظ هذه الديناميكية بين الشقيقين. وفي إحدى المرات شاهدت المربية تعطي ويليام ثلاثة قطع من السجق على الإفطار وهاري اثنتين. وعندها نظر هاري إلى صحنه وقال كيف تعطيه ثلاثة وأنا اثنتين فقط؟".

ويعتقد بوريل أن الكثير من تصرفات هاري الأخيرة تأتي من شعوره خلال نموه مع شقيقه بأنه باستمرار الرقم الثاني بعد ويليام، وأضاف أن ديانا طلبت من زوجها تشارلز أن لا يرسل هاري إلى مدرسة ايتون، خوفا من أن يواصل المقارنة بشقيقه الأكبر الذي درس في مدرسة أخرى، ولكن والده لم يكترث بكلامها.

وادعى بوريل أن هاري عالج مشكلة التنافس مع شقيقه عن طريق التحول الى شخص أكثر صخباً وضجيجاً، وأضاف أنه لطالما كانوا يطلبون من هاري أن يكون هادئاً نظراً لسلوكه خلال طفولته، وفق ما ذكره لصحيفة "ذي صن".

ويتذكر بوريل حادثة عندما غضب ويليام وقال إنه لا يريد أن يصبح ملكاً، فانتبه هاري إليه وقال: "أنا سأكون بدلاً منه. فضحكت ديانا وقالت هذا أمر مضحك. أنت ستكون ملكاً مضحكاً هاري".

وعلى الرغم من أن بوريل تعاطف مع هاري بالنظر إلى التجارب الصعبة التي مر بها في طفولته، إلا أنه اعتقد أنه بالغ في انتقاده لعائلته لدرجة أنه لم يعد يعرفه.

وأصبح كتاب مذكرات هاري الذي يحمل عنوان "الاحتياطي" أسرع الكتب مبيعاً في التاريخ حيث باع 1.43 مليون نسخة خلال أول يوم من صدوره في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، أي ما يعادل ضعفي الرقم القياسي السابق الذي حققه كتاب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي يحمل عنوان "الأرض الموعودة" والذي باع 887 ألف نسخة في أول يوم من صدوره.