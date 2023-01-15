مقتل برلمانية أفغانية سابقة وحارسها في كابول

قالت الشرطة الأفغانية، اليوم الأحد، إن مشرعة أفغانية سابقة وحارسها الشخصي قتلا برصاص مجهولين في منزلها بالعاصمة كابول.

كانت مرسال نبي زاده من بين عدد قليل من البرلمانيات اللائي بقين في كابول، بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021.

هذه هي المرة الأولى التي تقتل فيها مشرعة من الإدارة السابقة في المدينة منذ الاستيلاء عليها.

وقال قائد الشرطة المحلية مولوي حميدالله خالد إن نبي زاده وحارسها قتلا بالرصاص حوالي الساعة الثالثة من صباح السبت في نفس الغرفة.

وأضاف خالد أن شقيقها وحارس أمن آخر أصيبا. وفر حارس ثالث من مكان الحادث ومعه نقود ومجوهرات.

توفت نبي زاده في الطابق الأول من منزلها الذي كانت تستخدمه كمكتب لها. وقال خالد إن التحقيقات جارية. لم يجب على أسئلة حول الدوافع المحتملة.

تم انتخاب نبي زاده عام 2019 لتمثيل كابول وظلت في منصبها حتى استيلاء طالبان على السلطة.

وكانت عضوا في لجنة الدفاع البرلمانية، وعملت في منظمة غير حكومية خاصة، هي "معهد تنمية الموارد البشرية والبحوث".