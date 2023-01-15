بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بدبابات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس، أن المملكة المتحدة تعتزم توفير دبابات «تشالنجر 2» وأنظمة مدفعية أخرى لدعم أوكرانيا.

وأكد مكتب سوناك، في بيان، أن رئيس الوزراء البريطاني أصدر هذا التعهد بعد حديثه إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورغم أن البيان لم يذكر توقيت تسليم الدبابات أو عددها، إلا أن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنه سيتم إرسال أربع دبابات قتال رئيسة تابعة للجيش البريطاني من نوع «تشالنجر 2» على الفور، وستتبعها ثماني دبابات أخرى بعد فترة وجيزة.