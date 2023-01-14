بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بدبابات تشالنغر وأنظمة مدفعية

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم السبت إن المملكة المتحدة تعتزم توفير دبابات تشالنغر 2 وأنظمة مدفعية أخرى لدعم أوكرانيا.

قال مكتب سوناك في داونينغ ستريت في بيان إنه أصدر هذا التعهد بعد حديثه إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت.

لم يذكر المكتب توقيت تسليم الدبابات أو كم عددها.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه سيتم إرسال أربع دبابات قتال رئيسة تابعة للجيش البريطاني من نوع تشالنغر 2 إلى أوروبا الشرقية على الفور، وستتبعها ثماني دبابات أخرى بعد فترة وجيزة.