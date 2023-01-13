الحكم على منظمة ترامب بغرامة بـ1,6 مليون دولار بسبب التهرب الضريبي

قضت محكمة في نيويورك الجمعة على "منظمة ترامب" المملوكة لعائلة الرئيس السابق دونالد ترامب بدفع غرامة قصوى قدرها 1,6 مليون يورو لإدانتها بارتكاب مخالفات مالية وضريبية، على ما أعلن المدعي العام مانهاتن في بيان.

وقال المدعي ألفين براغ "بينما لا يمكن إيداع الشركات في السجن، فإن هذه الإدانة والحكم هي بمثابة تذكير للمؤسسات والمدراء أن ليس بإمكانهم الاحتيال على مصلحة الضرائب والإفلات من العقاب".

وجرت محاكمة مجموعة الملياردير الأميركي المرشح لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتزوير بيانات محاسبة ولا سيما بهدف إخفاء مكافآت مالية تقاضاها بعض كبار الموظفين فيها عن مصلحة الضرائب.

ويدير منظمة ترامب حالياً نجلا الرئيس السابق، دونالد جونيور وإريك.

وندد دونالد ترامب بالقضية التي رفعها المدعي العام في مانهاتن واعتبرها حملة "مطاردة شعواء".