انفجار قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، ضياء أحمد تاكال، أن انفجاراً وقع أمس، خارج مقر الوزارة في كابول، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، فيما نقلت وكالات أنباء عن مصادر أفغانية، سقوط نحو 20 قتيلاً جراء الانفجار.

وذكر المتحدث باسم الشرطة، خالد زدران، أن الانفجار وقع نحو الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي، في الشارع الذي توجد فيه وزارة الخارجية.

وتواجه الحكومة التي تديرها حركة «طالبان» في أفغانستان، هجمات يشنها مسلحو تنظيم «داعش» الإرهابي، الذين استهدفوا في الأشهر القليلة الماضية منشآت رئيسة، مثل سفارتي روسيا وباكستان، كما هاجموا فندقاً في كابول يرتاده رجال أعمال صينيون، الشهر الماضي، ما أدى إلى مقتل عدد منهم.