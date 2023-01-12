أميركا واليابان تتفقان على التعاون في الطاقة النووية

نقلت وكالة أنباء «كيودو»، عن دبلوماسيين يابانيين وأميركيين، أمس، قولهم إن اليابان والولايات المتحدة ستتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية، عندما يلتقي مسؤولو الجانبين غداً.

ومن المتوقع صدور بيان مشترك بشأن التحالف الأميركي الياباني بعد الاجتماع، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وكانت صحيفة «ذا جابان تايمز» قد ذكرت أن الولايات المتحدة واليابان قد اتفقتا، أول من أمس، على تعزيز التعاون الثنائي بشأن تطوير مفاعلات نووية خلال محادثات وزارية بشأن الطاقة.

كما اتفق وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا ونظيرته الأميركية جينيفر جرانهولم، خلال لقائهما، على أن يعمل البلدان بصورة أوثق في ما يتعلق بتأمين الغاز الطبيعي المسال، وغيرها من المسائل المتعلقة بأمن الطاقة.