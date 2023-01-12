زيلينسكي يسقط الجنسية الأوكرانية عن 4 نواب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إسقاط الجنسية عن أربعة نواب موالين لروسيا في البرلمان الأوكراني، يشتبه في أنهم يقيمون الآن في روسيا، وحصلوا على الجنسية هناك.

وقال زيلينسكي في خطاب بالفيديو، إنه تم اتخاذ هذا الإجراء بناء على المعلومات التي أعدّها جهاز الأمن الأوكراني ودائرة الهجرة الحكومية في أوكرانيا، ووفقاً للدستور.

والنواب الأربعة هم أندري ليونيدوفيتش، وتاراس رومانوفيتش، ورينات رافيليوفيتش، وفيكتور فولوديميروفيتش.

ويمثل النواب الأربعة حزب المعارضة الأوكراني الموالي لروسيا «منصة المعارضة - من أجل الحياة»، والذي تم حظره عقب بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.