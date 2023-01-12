مسؤول روسي: تدريب أميركا للأوكرانيين على «باتريوت» يؤكد تورطها في الصراع

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن قرار وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدريب الجيش الأوكراني على تشغيل أنظمة الدفاع الصاروخي (باتريوت)، يؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا.

وأضاف أنتونوف للصحافيين أثناء تعليقه على الدورة التدريبية القادمة في الولايات المتحدة للجنود الأوكرانيين لتشغيل أنظمة الدفاع الصاروخي (باتريوت): «قرار الإدارة العسكرية الأميركية تنظيم دورة تدريبية في فورت سيل في أوكلاهوما، هو تأكيد آخر على مشاركة واشنطن الفعلية في الصراع الأوكراني»، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.

وفي وقت سابق، قالت «البنتاغون» إن تدريب القوات الأوكرانية على نظام صواريخ باتريوت سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، وإن واشنطن تدرس إحضار الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة للتدريب على منظومات باتريوت، بالإضافة إلى التفكير في التدريب في الخارج أو المزج بين الاثنين.

وستدرّب الولايات المتحدة طواقم عسكرية أوكرانية في قاعدة في ولاية أوكلاهوما على طريقة استخدام وصيانة منظومة الدفاع الجوي المتقدّمة (باتريوت).

وكانت واشنطن قد تعهدت بإرسال بطارية «باتريوت» إلى أوكرانيا نهاية العام الماضي، لمساعدتها على مواجهة الهجمات الجوية الروسية المتواصلة، في انتصار كبير لكييف التي طلبت من الولايات المتحدة مراراً الحصول على هذه المنظومة.

وقال الناطق باسم المكتب الإعلامي لـ«البنتاغون» الجنرال بات رايدر، للصحافيين إن «تدريب القوات الأوكرانية على منظومة باتريوت سيبدأ الأسبوع المقبل في فورت سيل في ولاية أوكلاهوما».