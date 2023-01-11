مقتل فلسطيني أثناء عملية دهم في الضفة وآخر إثر عملية طعن

قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا يبلغ من العمر 21 عاما خلال عملية اعتقال في الضفة الغربية.

جاء ذلك، فيما أعلنت إسرائيل أن مهاجما فلسطينيا طعن إسرائيليا وجرحه قبل إطلاق النار عليه وقتله في مستوطنة جنوبي المنطقة.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن أحمد أبو جنيد توفي بعد ساعات من إصابته برصاصة في رأسه خلال توغل إسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مسعفون أن فلسطينيا طعن الأربعاء أيضا إسرائيليا يبلغ من العمر 30 عاما في مستوطنة في جنوب الضفة الغربية قبل أن يطلق أحد المارة النار عليه ويقتله.

وقع الهجوم في مستوطنة حفات يهودا غير القانونية بالقرب من مدينة الخليل.