الرئيس الإسرائيلي يدعو أردوغان للزيارة ويستقبل سفير تركيا

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج اليوم الأربعاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى زيارة إسرائيل وذلك لدى استقباله سفير أنقرة الجديد في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة.

وصار هرتسوج، ومنصبه شرفي إلى حد كبير، العام الماضي أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ 2008، وذلك بعد أن بدأ البلدان في استعادة العلاقات وإنهاء خلاف دبلوماسي دام أكثر من عقد.

واتفقا على أن يعين كل من البلدين سفيرا لدى الآخر في أغسطس ، واتفق هرتسوج وأردوغان على مواصلة تحسين العلاقات بعد فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات في نوفمبر.

وقال هرتسوج "أنا متأكد من أننا سنعمل جميعا على تعزيز العلاقات بين البلدين".