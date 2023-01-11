تفجير انتحاري قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول

نفذ انتحاري هجوما قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول الأربعاء ما أدى إلى سقوط 20 إصابة على الأقل، على ما أفاد سائق وكالة فرانس برس.

وقال السائق جمشيد كريمي "شاهدت ما بين 20 إلى 25 ضحية. لا أعرف عدد القتلى أو الجرحى. كنت انتظر في السيارة عندما شاهدت رجلا يحمل سلاح كلاشنيكوف على كتفه وكيسا.

مر قرب سيارتي وبعد ثوان دوى انفجار قوي. شاهدت هذا الرجل يفجر نفسه".

تُظهر لقطات من مكان الهجوم عدة جثث على الأرض.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران وقوع الانفجار قائلا إنه "تسبب للأسف في إصابات". وكتب على تويتر "وصلت قوات الأمن إلى المنطقة".