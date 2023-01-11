«التعاون الإسلامي» تبحث تطورات أفغانستان خلال اجتماع طارئ اليوم

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، اجتماعاً طارئاً للجنة التنفيذية «مفتوح العضوية»، لمناقشة التطورات الأخيرة والأوضاع الإنسانية في أفغانستان.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من مدينة جدة بالسعودية مقراً لها، في بيان أمس، إن «الاجتماع يأتي إثر الإجراءات الأخيرة التي فرضتها سلطة الأمر الواقع في أفغانستان بإغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء، وتعليق عمل النساء في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، الأمر الذي وصفته المنظمة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في بيانات سابقة بأنه يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة».

وكانت الحكومة الأفغانية التي تتزعمها حركة طالبان أعلنت في 20 ديسمبر الماضي إغلاق الجامعات الحكومية والخاصة أمام الفتيات والنساء في عموم أفغانستان.