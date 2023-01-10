بولندا تدعو إلى تشكيل تحالف لتزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد»

قال نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي، ومسؤولون آخرون، للإذاعة العامة البولندية، أمس، إن بولندا تدعو دولاً أخرى إلى تشكيل تحالف واسع لتزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية الحديثة، مثل الدبابات طراز «ليوبارد».

وقال جاكوب كوموتش، المستشار الأمني للرئيس البولندي أندريه دودا، لراديو «زي إيه تي» البولندي «الأمر في حالة تغير مستمر. أول شيء هو معرفة ما سيفعله حلفاؤنا في الدول الغربية».

وقال كوموتش إن بولندا يمكن أن تكون جزءاً من مثل هذا التحالف، لكنها لن تتخذ خطوة بمفردها لأنها ليست في وضع يمكنها من القيام بذلك. ووصف كوموتش التقارير التي تفيد بأن وارسو مستعدة لتسليم بضع مئات أو حتى كل دباباتها القتالية من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا بأنها «معلومات مضللة».

وقال كوموتش كان النقاش يدور حول «القليل أو 10 دبابات».

وعقب قرار الحكومة الألمانية بتزويد أوكرانيا بـ40 مركبة مشاة قتالية من طراز«ماردير»، يواصل المسؤولون أيضاً مناقشة ما إذا كان سيتم توفير دبابات قتالية أم لا.