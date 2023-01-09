مؤتمر للمانحين يتعهد بأكثر من 9 مليارات دولار لباكستان

تعهدت عشرات الدول والمؤسسات الدولية اليوم الإثنين بتقديم أكثر من 9 مليارات دولار لمساعدة باكستان على التعافي وإعادة الإعمار بعد فيضانات الصيف المدمرة.

وقال مسؤولون إن الفيضانات قتلت أكثر من 1700 شخص، ودمرت أكثر من مليوني منزل، وغمرت ما يصل إلى ثلث البلاد، وتسببت في أضرار بلغ مجموعها أكثر من 30 مليار دولار. وتقول الأمم المتحدة إن مساحات شاسعة من البلاد لا تزال مغمورة بالمياه، وإن الملايين يعيشون بالقرب من المياه الملوثة أو الراكدة.

وغردت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنغزيب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة إنه تم التعهد بتقديم 8.57 مليار دولار حتى تلك اللحظة، فيما تعهدت السعودية بتقديم مليار دولار.