روسيا: إرسال دبابات إلى أوكرانيا لن يغير نتيجة الحرب

قال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن قرار الحكومات الغربية إرسال دبابات إلى أوكرانيا لن يؤدي سوى إلى إطالة معاناة الشعب الأوكراني، ولن يغير من نتيجة الحرب.

وأضاف بيسكوف، أن الحكومة الروسية ليست قلقة بشأن احتمال تسليم أوكرانيا معدات عسكرية أكثر تطورا.

وتابع وفقاً لما أوردته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية: "من حيث المبدأ، لا ولن يمكن لهذه الشحنات أن تغيير أي شيء في أوكرانيا، الأمر لا يتعلق فقط بالدبابات الفرنسية الخفيفة من طراز (إيه إم إكس-10 أر سي)، بل يتعلق بجميع إمدادات الأسلحة الغربية".

ويأتي تقييم بيسكوف، في الوقت الذي قالت فيه بولندا إنها ترغب في الانضمام إلى دول أخرى من أجل تشكيل تحالف واسع لمناقشة إرسال دبابات قتالية حديثة، مثل الدبابات طراز "ليوبارد"، إلى أوكرانيا.