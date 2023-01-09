الأمير هاري: لا أتبادل الرسائل النصية مع ويليام

قال الأمير هاري دوق ساسكس إنه لا يتبادل الرسائل النصية مع شقيقه الأمير ويليام، وذلك في حوار مع الإعلامي أندرسون كوبر على شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وتحدث هاري في برنامج" 60 دقيقة" مع كوبر حول عدم ثقة العائلة المالكة في زوجته ميغان ماركل، حيث أشار إلى أن الشعور بعدم الثقة جاء من كونها أميركية وممثلة ومطلقة وبشرتها أغمق، قبل أن يقول مازحاً: "لابد أنها ساحرة".

وأوضح هاري أنه لم يتم دعوته لاستقلال طائرة كانت تحمل أفراداً آخرين من الأسرة الملكية في طريقها إلى قلعة بالمورال، قبل وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وحول علاقته بشقيقه أمير ويلز، ووالده الملك تشارلز الثالث، قال هاري إنه حالياً لا يتبادل الرسائل النصية مع ويليام، كما أنه لم يتحدث مع والده منذ فترة.