أوكرانيا تعزز قواتها في منطقة دونباس الشرقية

أعلنت أوكرانيا اليوم الاثنين أنها تعزز قواتها في منطقة دونباس الشرقية وتصد الهجمات المستمرة على باخموت وبلدات أخرى هناك.

وأضافت السلطات الأوكرانية أن التعزيزات أٌرسلت إلى سوليدار، وهي بلدة صغيرة بالقرب من باخموت حيث الوضع غاية في الصعوبة.

وقال الجيش الأوكراني في بيان: "قام العدو مجدداً بمحاولة يائسة للهجوم على مدينة سوليدار من اتجاهات مختلفة وأقحم الوحدات الأكثر احترافية في المعركة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن باخموت وسوليدار صامدتان على الرغم من الدمار واسع النطاق.