يقتل 4 وينتحر في منزل بولاية كارولينا الشمالية

عثرت الشرطة الأميركية على خمسة قتلى داخل منزل بولاية كارولينا الشمالية بعد أن قتل أحدهم الأربعة الآخرين ثم انتحر.

وقالت شرطة مدينة هاي بوينت في بيان صحافي إن الضباط عثروا على جثتي شخصين بالغين، وثلاثة قاصرين داخل المنزل يوم السبت.

وأعلنت الشرطة عن وفاتهم جميعا في مكان الحادث.

لم تذكر السلطات كيف قتلوا، لكن البيان الصحافي ذكر أن إن التحقيق الجاري في الحادث يشير إلى "قتل مع انتحار".

قال المحققون إنه لا يوجد تهديد للمجتمع بسبب الجريمة.

وذكر البيان الصحافي أن رجال الشرطة استدعوا إلى مكان الحادث بعد فرار رجل وامرأة من المنزل وهما يصرخان.

وأضاف المحققون أنهم التقوا شخصين يطلبان المساعدة فور وصولهما.

وذكر الكابتن مات ترويت لصحيفة "غرينزبورو نيوز" المحلية أن الشخصين اللذين فرا من المنزل لم يصابا بأذى.

اقتحمت الشرطة المنزل وعثرت على الضحايا.

لم تعلن السلطات عن هويات القتلى أو أعمارهم.

وقعت الجريمة في حي سكني يتكون من منازل من طابق أو طابقين شمال شرق وسط مدينة هاي بوينت.