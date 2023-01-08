الشرطة الإسرائيلية تفرق اجتماعا لأولياء أمور طلبة فلسطينيين

فضت الشرطة الإسرائيلية اجتماعا لأولياء أمور فلسطينيين في القدس الشرقية حول تعليم أبنائهم، بدعوى أنه تم تمويله بشكل غير قانوني من قبل السلطة الفلسطينية.

جاءت عملية الفض التي تمت يوم السبت بعد أيام فقط من بدء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو قومي متطرف له سجل طويل من الخطاب المعادي للعرب ، مهام منصبه في إطار الحكومة الإسرائيلية الجديدة. ويشرف بن غفير حاليا على الشرطة.

وقالت الشرطة أن الاجتماع تم تمويله من قبل السلطة الفلسطينية وحضره نشطاء فلسطينيون، وقالت إنه ينتهك القانون الإسرائيلي. وأضافت الشرطة أنها منعت عقد الاجتماع بناء على أمر من بن غفير.