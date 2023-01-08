موسكو: عمل تخريبي وراء انفجار خط أنابيب الغاز في لوهانسك

تعتقد السلطات في المنطقة الخاضعة لسيطرة روسيا أن عملا تخريبيا هو السبب وراء انفجار خط أنابيب الغاز في لوهانسك بشرق أوكرانيا.

وقالت السلطات المدنية، اليوم الأحد، إن تفجير خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يبلغ قطره 300 ملم عند معبر نهر أسفر عن قطع الإمدادات عن 13315 زبونا في تسع بلدات وقرى.

وأضافت السلطات أن درجات الحرارة في المنطقة حاليا أقل من درجة التجمد.

ووقع الانفجار في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

ولم تتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار إلا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.