روسيا تقصف بلدات في أنحاء أوكرانيا خلال الليل

اتهم الحاكم العسكري بمنطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا الروس باستخدام ذخيرة حارقة في قصف جزء من مدينة خيرسون.

وقال ياروسلاف يانوشيفيتش على قناة تيلغرام إنه لم تقع خسائر بشرية بسبب القصف، الذي وقع بعد انتهاء وقف إطلاق نار أحادي أعلنه الرئيس الروسي فلادمير بوتين منتصف الليل .

يشار إلى أن معاهدة جنيف تحظر استخدام الذخيرة الحارقة ضد أهداف مدنية.

وقد هاجمت القوات الروسية مواقع عدة، وفقا للسلطات الأوكرانية، ويشمل ذلك مدينة زاباروجيا وقرى في منطقة دنبروبيتروفسك. وقد توفى شخص في خاركيف خلال الهجمات التي وقعت بالليل.

وقد تعرضت منطقتا كراماتورسك وكوسيانتينيفكا في منطقة دونيتسك لهجوم بالصواريخ، حيث توفى شخص وأصيب ثمانية آخرون وفقا لرئيس المكتب الرئاسي كيريلو تيموشينكو.