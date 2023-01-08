هجوم بطائرة مسيرة قرب قاعدة روسية

أعلنت السلطات الروسية أن دفاعاتها الجوية صدت مجدداً هجوماً بطائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلاً عن حاكم مدينة سيفاستوبول الذي عينته روسيا ميخائيل رازفوجاييف، أنه جرى إسقاط المركبة الجوية غير المأهولة في وقت مبكر أمس، فوق حاجز أمواج بالقرب من القاعدة البحرية لأسطول البحر الأسود الروسي.

وكان الميناء هدفاً لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية مرات عدة، وكان أحدثها في الرابع من يناير الجاري، عندما جرى إسقاط طائرتين مسيرتين.