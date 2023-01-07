رجل يتبول على راكبة في رحلة جوية.. والشرطة تقبض عليه

قال مسؤولون إن شرطة نيودلهي ألقت القبض اليوم السبت على رجل تردد أنه تبول على راكبة كانت تجلس بالمقعد المجاور له في رحلة طيران تابعة لشركة طيران "إير إنديا".

وأوضح المسؤولون أن المتهم، ويدعى شانكار ميشرا، قد تم تتبعه وألقي القبض عليه في بنغالورو من خلال المراقبة الفنية.

وأحالت محكمة في نيو دلهي ميشرا إلى الحبس الاحتياطي لمدة 14 يوما، بحسب وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" الهندية .

ويقال إن ميشرا تبول على المرأة، وهي مسنة، عندما كان الراكب ثملا في درجة رجال الأعمال في الرحلة الجوية من نيويورك إلى دلهي في 26 نوفمبر من العام الماضي.

وألقي القبض عليه بناء على شكوى قدمتها المرأة إلى شركة "إير إنديا".