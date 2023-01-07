الأمم المتحدة: قيود طالبان على النساء ينذر بـ«فترة أزمة جديدة»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة، أن أفغانستان تدخل في فترة أزمة جديدة، بعد قرارات حكومة «طالبان» بمنع النساء من التعليم الجامعي والعمل مع وكالات الإغاثة، وقالت البعثة إن الحظر سوف يضر بكل الأفغان.

وقامت العديد من وكالات الإغاثة بما في ذلك الأمم المتحدة، بتعليق برامج المساعدة الخاصة بها احتجاجاً على قرارات «طالبان» الأخيرة، والتقى كبير مبعوثي الأمم المتحدة ماركوس بوتسل وزير التعليم العالي الأفغاني محمد نديم ودعاه إلى رفع الحظر.

