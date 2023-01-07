أميركي يقتل 7 من أفراد عائلته ثم ينتحر

أقدم رجل في الـ42 في غرب الولايات المتحدة، على قتل أبنائه الخمسة وزوجته وحماته، بسلاح ناري ثم انتحر، بعد أسبوعين من تقديم زوجته طلب الطلاق رسمياً، وفقاً لما أعلنت السلطات المحلية.

وأظهرت التحقيقات «أن المشتبه فيه انتحر بعد أن قتل سبعة أشخاص آخرين في المنزل»، بحسب بيان لبلدية مدينة إينوك سيتي بولاية يوتا، حيث وقعت المأساة. وعثرت الشرطة على الجثث الثماني بعد ظهر الأربعاء، وكانت تحمل كلها آثار «إصابات بأعيرة نارية»، بحسب البيان.

وتعود خمس من الجثث إلى أبنائه الذين تراوح أعمارهم بين 4 و17 عاماً. كذلك قتل المشتبه فيه مايكل هايت زوجته البالغة 40 عاماً، وحماته البالغة 78 عاماً، قبل أن يطلق النار على نفسه.

وأفاد البيت الأبيض الخميس، بأن الرئيس جو بايدن وزوجته جيل يشعران بالحزن «مع أهالي مدينة إينوك».