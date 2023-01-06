كييف: هدنة بوتين نفاق وسعي إلى كسب الوقت

وصف ميخائيلو بودولياك المستشار في الرئاسة الأوكرانية، أمس، إعلان وقف إطلاق النار الروسي بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي بأنه «نفاق» متهما موسكو بالسعي الى «كسب الوقت».

وكتب في تغريدة «على روسيا ان تغادر الاراضي المحتلة عندها فقط سيكون هناك هدنة موقتة. لن ننخدع بنفاقكم».

وفي رسالة منفصلة موجهة الى الصحافة دان بودولياك وقف اطلاق النار الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق مؤكدا «انه محض دعاية». وقال: «تسعى روسيا بشتى السبل الى الحد أقله موقتا من حدة المعارك والضربات على مراكزها اللوجستية لكسب الوقت».

واتهم بوتين بعدم امتلاك أدنى رغبة في انهاء الحرب وبالسعي «لإقناع الأوروبيين بالضغط» على كييف من أجل مفاوضات السلام وهو ما ترفضه أوكرانيا منذ أشهر.

وقال «من غير الضروري الرد على المبادرات التي يتعمد بواسطها القادة الروس التلاعب».