رئيس البرلمان الروسي يهدد بمصادرة أصول «ألمانيا ودول أخرى»

هدد رئيس مجلس الدوما الروسي «البرلمان» فياتشيسلاف فولودين بمصادرة الأصول الألمانية في حال أقدمت برلين على مصادرة الأصول الروسية لصالح إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وكتب فولودين في صفحته على موقع «تليغرام» أمس: «بمجرد أن يتم اتخاذ هذا القرار، يكون لنا الحق في اتخاذ إجراءات مماثلة في ما يتعلق بأصول ألمانيا ودول أخرى».

وحَمَّل فولودين ألمانيا وفرنسا المسؤولية عن اندلاع الحرب مشيراً إلى أن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند وقعا على اتفاقية مينسك عام 2015 فقط لخداع روسيا والمجتمع الدولي، وقال إن الأوروبيين لم تكن لديهم أبداً النية في تنفيذ الاتفاقية.

وتابع فولودين: «الحكومة الألمانية قررت الآن تحويل المشاكل التي خلفها أسلافها إلى بلادنا» لافتاً إلى أن برلين تخطط لمصادرة الممتلكات الروسية وتخصيصها لإعادة إعمار أوكرانيا، وقال إن هذا سيتبعه إجراءات مضادة في روسيا.