112 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

أفاد تقرير فلسطيني باقتحام 112 مستوطناً، أمس، المسجد الأقصى المبارك، في ظل حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أمس، أن «المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية داخل باحاته». ووفق الوكالة، «يتعرض الأقصى يومياً، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد».