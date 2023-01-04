الصين تتخذ إجراءات صارمة إزاء المضاربة في أسعار الطاقة والغذاء والأدوية

تعهدت الصين بتثبيت أسعار المواد الغذائية والكهرباء والغاز الطبيعي وأدوية كوفيد قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في أواخر يناير الجاري، حسبما أفادت تقارير تلفزيون الصين المركزي، نقلاً عن اجتماع مجلس الدولة الصيني.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المجلس تعهد بضمان توريد الحبوب وأدوية كوفيد والفحم والكهرباء والغاز الطبيعي.

وقال المجلس إنه سيتم معاقبة أي شخص يخزن السلع أو يرفع الأسعار من خلال التواطؤ أو المضاربة في السوق.